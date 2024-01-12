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AH股新聞

12/01/2024 17:58

【聚焦數據】人行：１２月社融增量１﹒９４萬億，低於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２０２３年１２月社會融資規模增量為
１﹒９４萬億元（人民幣．下同），低於市場預期的２﹒２萬億元，比上年同期多６１６９億元

　　２０２３年全年，社會融資規模增量累計為３５﹒５９萬億元，比上年多３﹒４１萬億元。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加２２﹒２２萬億元，同比多增１﹒１８萬億元；對實體
經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少２２０６億元，同比少減３０４８億元；委託貸款增加
１９９億元，同比少增３３８０億元；信託貸款增加１５７６億元，同比多增７５７９億元；未
貼現的銀行承兌匯票減少１７８４億元，同比少減１６２７億元；企業債券淨融資１﹒６３萬億
元，同比少４２５４億元；政府債券淨融資９﹒６萬億元，同比多２﹒４８萬億元；非金融企業
境內股票融資７９３１億元，同比少３８２６億元。
　
＊全年對實體經濟發放人民幣貸款佔比６２﹒４％，降３個百分點＊
　
　　從結構看，全年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６２﹒４％，同比低３
個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比－０﹒６％，同比高１個百分點；委託貸
款佔比０﹒１％，同比低１個百分點；信託貸款佔比０﹒４％，同比高２﹒３個百分點；未貼現
的銀行承兌匯票佔比－０﹒５％，同比高０﹒６個百分點；企業債券佔比４﹒６％，同比低
１﹒８個百分點；政府債券佔比２７％，同比高４﹒９個百分點；非金融企業境內股票融資佔比
２﹒２％，同比低１﹒５個百分點。

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