《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，２０２３年１２月社會融資規模增量為

１﹒９４萬億元（人民幣．下同），低於市場預期的２﹒２萬億元，比上年同期多６１６９億元

。

２０２３年全年，社會融資規模增量累計為３５﹒５９萬億元，比上年多３﹒４１萬億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加２２﹒２２萬億元，同比多增１﹒１８萬億元；對實體

經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少２２０６億元，同比少減３０４８億元；委託貸款增加

１９９億元，同比少增３３８０億元；信託貸款增加１５７６億元，同比多增７５７９億元；未

貼現的銀行承兌匯票減少１７８４億元，同比少減１６２７億元；企業債券淨融資１﹒６３萬億

元，同比少４２５４億元；政府債券淨融資９﹒６萬億元，同比多２﹒４８萬億元；非金融企業

境內股票融資７９３１億元，同比少３８２６億元。



＊全年對實體經濟發放人民幣貸款佔比６２﹒４％，降３個百分點＊



從結構看，全年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６２﹒４％，同比低３

個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比－０﹒６％，同比高１個百分點；委託貸

款佔比０﹒１％，同比低１個百分點；信託貸款佔比０﹒４％，同比高２﹒３個百分點；未貼現

的銀行承兌匯票佔比－０﹒５％，同比高０﹒６個百分點；企業債券佔比４﹒６％，同比低

１﹒８個百分點；政府債券佔比２７％，同比高４﹒９個百分點；非金融企業境內股票融資佔比

２﹒２％，同比低１﹒５個百分點。

