《經濟通通訊社１２日專訊》深交所修訂並發布《自律監管措施和紀律處分實施辦法》《上

市公司自律監管指引第１２號－－紀律處分實施標準》，修訂內容主要包括「緊盯突出問題，強

化監管效能」，其中強調「堅持一追到底」，明確證券摘牌後，對上市期間發生的違規行為，仍

適用紀律處分相關規定，避免「一退了之」。

此外，加大懲處力度，明確佔用資金巨大拒不償還，嚴重損害上市公司、投資者利益的，對

組織、指使佔用的控股股東、實際控制人，視情形一定期間不接受該控股股東、實際控制人及其

控制的其他發行人提交的發行上市申請文件。

補足監管空白，將有權機關查明的、與上市公司財務造假等違法違規行為存在直接關聯的責

任人員明確納入處分範圍。

強化中介監管，細化中介違規情形，聚焦於是否勤勉盡責、出具文件報告真實準確情況等；

加大財務會計監管力度，單列會計師事務所及其人員的處分標準。

加強聯合懲戒，對被其他證券交易場所實施暫不接受文件、認定為不適當人選等處分的，深

交所對應採取相應措施。



＊對市場廣泛關注、嚴重的違法違規行為加強懲處把關＊



與此同時，對市場廣泛關注、違規情節嚴重的違法違規行為提升審議層級，加強懲處把關；

將盤後限制交易納入紀律處分委員會審議範圍，提高決策審慎性；在紀律處分委員會設置專門的

會議召集人，提升紀律處分的專業把關水平。

深交所表示，接下來，將錨定建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場目

標，秉承依法合規、從嚴監管理念，持續強化資本市場制度保障，不斷優化自律監管工作，切實

提高一線監管有效性，以對違法違規行為的「嚴管」彰顯公平正義，提振投資者信心。（ｓｌ）

