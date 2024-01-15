《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家金融監督管理總局行政處罰局在專欄

文章表示，突出「嚴」的基調，做到應罰盡罰，切實提高處罰的嚴肅性。決不允許查而不處、該

罰不罰，切實擔負起從嚴監管職責使命，堅決做到「長牙帶刺」，推動金融風險防控和市場秩序

規範。

金監總局處罰局強調，對重大風險、重點領域、重點業務、重要人員和重要崗位，持續加大

處罰力度，嚴肅懲處違法股東和實際控制人，嚴厲打擊惡意操縱、套取資金、掏空機構等行為；

嚴肅懲處違規中介機構，嚴打財務造假、提供虛假證明等行為。

處罰局稱，將嚴格執行「雙罰」制度，加大人員處罰力度。嚴肅懲處違法違規高管，堅決打

擊監守自盜、內外勾結、利益輸送等行為，堅持既「懲首惡」又「追幫兇」，嚴肅追究上級相關

責任，避免只罰「下」不罰「上」，持續傳導合規壓力。

值得關注的是，金融監管總局處罰局強調，對重大金融風險制造者從嚴從重處罰，切實讓制

度有威懾，讓違規主體有痛感；同時，完善行刑銜接機制，強化涉嫌犯罪行為的移送工作。

