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AH股新聞

15/01/2024 10:01

《Ａ股焦點》東興證券成國內首家「反向討薪」券商，價跌０﹒５％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》繼招商銀行之後，券商行業也開始向員工「反向討薪」。東興
證券（滬：６０１１９８）上周五（１２日）發布公告稱，公司已經審議通過《關於審議公司績
效薪酬追索扣回情況的議案》。這是國內首家券商披露「反向討薪」的券商。不過，東興證券並
未透露更多的細節，比如此次涉及多少人，涉及多少資金等。東興證券今日低開，最低見
７﹒７４元人民幣的逾年低，目前跌０﹒５％。
　　業內人士猜測，從東興證券近年來發生的重大事件來看，這次的「反向討薪」可能涉及澤達
易盛ＩＰＯ造假案的投行經辦人員。
　　根據中證監早前通報，澤達易盛在ＩＰＯ文件中隱瞞重要違法事實、編造重大虛假內容，屬
於欺詐發行、財務造假，並在２０２０年年度報告、２０２１年年度報告中虛假記載、重大遺漏
。而作為保薦機構東興證券與會計所、律所等被投資者集體訴訟，該案近日已經以調解方式結案
，東興證券及中介機構將向全體原告投資者支付賠償款１﹒５５億元人民幣。
　　「反向討薪」指的是金融企業高層和有重要影響力的員工，在自身職責內未能勤勉盡責，發
生重大違法違規行為或造成重大風險損失時，企業不僅可停止支付未支付的部分或全部薪酬，並
可對已發放的績效薪酬予以追回。（ｌｃ）

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