《經濟通通訊社１５日專訊》中國南方航空股份（０１０５５）（滬：６０００２９）公布
，去年１２月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升１４９﹒７６％，其中國內、
地區和國際分別按年上升１０９﹒７６％、２５０﹒９８％和５３７﹒５４％；旅客周轉量（按
收入客公里計）按年上升１９７﹒８１％，其中國內、地區和國際分別按年上升１５１﹒３９％
、５２２﹒０５％和６５０﹒３２％；客座率為７９﹒３８％，按年上升１２﹒８１個百分點，
其中國內、地區和國際分別按年上升１３﹒２７、３１﹒２３和１１﹒６１個百分點。
貨運方面，去年１２月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）按年上升７５％；貨郵
周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）按年上升４３﹒５６％；貨郵載運率為５２﹒１４％，按年
下降１１﹒４２個百分點。
集團表示，去年１２月，集團無新增主要航線。去年１２月，集團引進１０架飛機（包含４
架Ａ３２１ＮＥＯ飛機、５架Ａ３２０ＮＥＯ飛機和１架ＡＲＪ２１飛機），退出６架飛機（包
含１架Ａ３３０－２００飛機、２架Ａ３２１飛機、２架Ａ３２０飛機和１架Ｂ７３７－７００
飛機）。截至去年１２月底，集團合計運營９０８架運輸飛機。（ｂｎ）
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