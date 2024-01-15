《經濟通通訊社１５日專訊》中國南方航空股份（０１０５５）（滬：６０００２９）公布

，去年１２月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升１４９﹒７６％，其中國內、

地區和國際分別按年上升１０９﹒７６％、２５０﹒９８％和５３７﹒５４％；旅客周轉量（按

收入客公里計）按年上升１９７﹒８１％，其中國內、地區和國際分別按年上升１５１﹒３９％

、５２２﹒０５％和６５０﹒３２％；客座率為７９﹒３８％，按年上升１２﹒８１個百分點，

其中國內、地區和國際分別按年上升１３﹒２７、３１﹒２３和１１﹒６１個百分點。

貨運方面，去年１２月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）按年上升７５％；貨郵

周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）按年上升４３﹒５６％；貨郵載運率為５２﹒１４％，按年

下降１１﹒４２個百分點。

集團表示，去年１２月，集團無新增主要航線。去年１２月，集團引進１０架飛機（包含４

架Ａ３２１ＮＥＯ飛機、５架Ａ３２０ＮＥＯ飛機和１架ＡＲＪ２１飛機），退出６架飛機（包

含１架Ａ３３０－２００飛機、２架Ａ３２１飛機、２架Ａ３２０飛機和１架Ｂ７３７－７００

飛機）。截至去年１２月底，集團合計運營９０８架運輸飛機。（ｂｎ）

