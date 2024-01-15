《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：堅持黨的絕對領導忠誠履職擔當作為

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國家主席習近平近日對政法工作作出重要指示指，黨的二十大以來，政法戰線深入學習貫徹新時

代中國特色社會主義思想，圍繞新時代新徵程黨的中心任務，落實黨中央決策部署，各項工作抓

得緊、抓得實，取得了新的成效。



淨化資本市場生態，呵護投資者信心

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中國證券集體訴訟和解第一案日前生效，多名投資者近日發帖稱已收到澤達易盛賠償款。該案不

僅為證券集體訴訟提供了「和解實現雙贏」的示範，更是保護投資者合法權益、落實對違法違規

行為「零容忍」要求的具體實踐。



全面註冊制下「看門人」職責愈發重要

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中國證券集體訴訟和解第一案迎來新進展：上海金融法院審理的投資者訴澤達易盛及其實控人、

高管、中介機構等１２名被告的證券虛假陳述責任糾紛案以調解方式結案生效。該案背後的東興

證券、天健會計師事務所、北京市康達律師事務所等中介機構，也因涉嫌在相關執業過程中未勤

勉盡責，被監管部門予以嚴處。





《上海證券報》



Ａ股回購增持快步走，開年已投金額同比翻倍

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據統計，截至１月１４日，２０２４年開年僅兩周已有３２家上市公司披露回購計劃，比去年同

期多１５家，同比增加８８﹒２４％；擬回購金額上限為３９﹒２億元人民幣，較去年同期增長

幅度達８０﹒３４％。



布局「未來」，央地攜手加快培育新質生產力

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未來產業是發展新質生產力的「主陣地」。記者了解到，工信部今年將出台未來產業發展行動計

劃，瞄準人形機器人、量子信息等產業，著力突破關鍵技術、培育重點產品、拓展場景應用。



從「三端」持續精準發力提振投資者信心

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國信證券董事長張納沙日前在接受採訪表示，在活躍資本市場方面，證券公司要從投資端、融資

端、交易端等「三端」持續精準發力，提振投資者信心，推動經濟轉型，改善居民資產負債表。





《證券時報》



創投機構：「全鏈條」發力，賦能科技創新

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新年伊始，創投機構的投資人便開啟了忙忙碌碌的國內國外出差生活。全國各地看項目，拓展有

限合夥人（ＬＰ）資源，對接政府基金落地，赴國外考察項目，創投機構「全鏈條」發力，賦能

科技創新。



Ａ股高股息資產「畫像」：連續數年跑贏大盤

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近期Ａ股分紅「大方」、股息率較高的板塊再次引起關注，走勢明顯強於同期大盤，並持續受到

市場追捧。有專家認為，近年Ａ股市場高股息資產受捧背後，有多種因素在發揮作用，包括高股

息資產自身具備的投資優勢、宏觀經濟背景、投資者心態變化、對標資產收益率下滑的影響等。



兩部門推動建立城市房地產融資協調機制

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近日，住建部和金融監管總局聯合發文提出「建立城市房地產融資協調機制」。業內人士認為，

城市房地產融資協調機制於需求側將維護購房人合法權益，有效提振購房信心；於供給側精準支

持房地產項目合理的開發貸款需求，助力提升房企投資開工意願，彰顯了政策積極穩妥化解房地

產風險的決心。（ｌｃ）

