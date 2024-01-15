《鍾之日記》１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



人民銀行今日進行９９５０億元人民幣一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，超額規模

２１６０億元人民幣，不過利率則持平於２﹒５％，並未如市場預期般增量降價續做ＭＬＦ。滬

深股市即時反應為低開，不過盤中隨著半導體、地產等板塊拉漲，滬指一度升破二千九，但很快

又再回落，全日高收０﹒１５％，報２８８６﹒２９點，至於深市午後跌幅擴，深成指跌

０﹒３６％，創業板指收跌０﹒８８％。

成交繼續慘淡，兩市全日成交６１０９億元人民幣，按日減９﹒７％，創去年１２月２６日

以來新低。外資全日舉棋不定，收市稍微淨流出３﹒６億元人民幣。



＊港股全日反覆，撐住萬六關＊



港股先行高開１３點，但在人行公布不下調ＭＬＦ利率後，大市隨即向下，曾挫１４０點，

但在萬六關見支持，股市反彈回升不多午後再跌，全日收報１６２１６，跌２８點或０﹒１７％

。大市全日成交只有７１０﹒７９億元。



＊保住淨息差，內銀未興奮＊



人行公布數據顯示，２０２３年１２月新增人民幣貸款１﹒１７萬億人民幣，小幅弱於市場

預期。２０２３年新增中長期居民貸款２﹒５５萬億人民幣，低於２０２２年的２﹒７５萬億，

更大幅低於２０２１年的６﹒１萬億元人民幣，反映了房地產銷售持續大幅下行。１２月社會融

資規模增量為１﹒９４萬億元人民幣，亦低於市場預期。

上月金融數據弱，人行今日亦未如市場預期下調ＭＬＦ政策利率。中信証券首席經濟學家明

明指出，本月ＭＬＦ利率不變同時加量投放，一方面春節前資金供給增加，保持資金面平穩；另

一方面，年初不降息主要還是想呵護銀行淨息差，以及匯率的穩定。招聯首席研究員董希淼表示

，ＬＰＲ（貸款市場報價利率）在一年期ＭＬＦ的基礎上加點而來，ＭＬＦ中標利率未變，本月

ＬＰＲ變化的可能性非常小。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟汪濤發表報告指出，預計人行將進一步放鬆貨幣政策

，包括再降息１０－２０個基點、再降準２５－５０個基點，並結合使用一些其他流動性工具，

特別是市場密切關注的ＰＳＬ投放。最快的降息和降準時點可能出現在２０２４年春節前的幾周

。

政策利率不降，銀行業淨息差收窄壓力暫時消失，不過，中資銀行股沒見興奮，農業銀行

（０１２８８）、工商銀行（０１３９８）升０﹒３％，中國銀行（０３９８８）沒升跌，交通

銀行（０３３２８）跌０﹒２％，郵儲銀行（０１６５８）跌０﹒３％，建設銀行

（００９３９）跌０﹒４％。



＊百度風險亮紅燈，險守百元關＊



據報中國人民解放軍戰略支援部隊的一個研究實驗室已經在百度的文心大模型上測試了其

ＡＩ系統，因憂慮美國封殺，消息無疑對作為內地搜尋引擎一哥的百度投下一枚震撼彈，百度全

日股價大跌１１﹒５％，報１００﹒５元，險守百元關，但已創下超過一年新低，全日成交約

２８３０萬股，涉資２８﹒９０億元。

百度回應指，公司與該研究室沒有任何關聯或其他合作關係，對解放軍研究項目毫不知情，

強調如果對方使用了百度的大語言模型，那應該是網上公開的版本。大華繼顯分析，投資者擔心

美國政府可能會在這篇報道發布後針對百度採取措施，再加上對中國市場的整體情緒低迷，因此

無論消息是否屬實，投資者都會先行拋售。

而最耐人尋味的是，揭發有關內容的媒體是由阿里巴巴（０９９８８）所持有的《南華早報

》，儘管沒有證據顯示報道內容存在外力干預的情況，但外界不得不產生一些聯想，好奇這背後

會不會是一種高級商戰？



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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