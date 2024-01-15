《經濟通通訊社１５日專訊》台灣大選結束，民進黨賴清德將成下一屆領導人。立法院選舉

１１３個立委議席，無一個政黨能夠取得過半數，其中國民黨共得５２席；民進黨減少１０席，

得５１席；民眾黨奪得８席，成為關鍵少數。軍工板塊有所平息，恒宇信通

（深：３００９６５）挫６％，中國海防（滬：６００７６４）跌４﹒３％，中天火箭

（深：００３００９）跌３﹒８％，威海廣泰（深：００２１１１）、縱橫股份

（滬：６８８０７０）跌３﹒４％，三角防務（深：３００７７５）跌３﹒３％，航發控制

（深：０００７３８）跌３﹒２％，中船防務（滬：６００６８５）跌１﹒２％。

在北京，國台辦發言人陳斌華回應大選結果時指，選舉顯示民進黨並不能代表島上主流民意

，強調台灣是中國的台灣，今次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同

胞走近走親、愈走愈親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

中信証券研報認為，台灣大選結果基本接近市場預期和選前民調數據，結果不存在較大預期

差。「台灣大選」對兩岸關係的影響程度逐漸減少，預計短期對市場影響有限，這是因為兩岸問

題已逐漸成為中美關係的延續，中長期台海局勢的變化仍需關注美國大選，關注美國新任總統和

執政黨的內政外交風格，或能更加明確其對中美關係和台海局勢的影響。（ｅｙ）

