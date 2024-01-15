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AH股新聞

15/01/2024 10:06

《Ａ股焦點》六大行Ａ股個別走，融資數據差預期人行不提政策降息

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上月新增社融信貸數據不及預期，不過人民銀行仍無意願進行
政策降息。人行今日進行９９５０億元（人民幣．下同）一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，
超額規模２１６０億元，不過利率則持平於２﹒５％，不同於市場預期的降低１０個基點。
　　Ａ場六大行表現個別上落，農業銀行（滬：６０１２８８）無升跌，工商銀行
（滬：６０１３９８）揚０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，建設銀行
（滬：６０１９３９）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）、交通銀行（滬：６０１３２８）跌
０﹒２％。
　　人民銀行公布，２０２３年１２月人民幣貸款增加１﹒１７萬億元，低於市場預期的１﹒４
萬億元，同比少增２４１０億元；截至１２月底人民幣貸款餘額２３７﹒５９萬億元，同比增長
１０﹒６％，增幅略低於市場預期的１０﹒８％，並創紀錄新低，反應信貸需求低迷。２０２３
年全年人民幣貸款增加２２﹒７５萬億元，同比多增１﹒３１萬億。２０２３年１２月社會融資
規模增量為１﹒９４萬億元，低於市場預期的２﹒２萬億元，（ｅｙ）

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