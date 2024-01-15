《經濟通通訊社１５日專訊》上月新增社融信貸數據不及預期，不過人民銀行仍無意願進行

政策降息。人行今日進行９９５０億元（人民幣．下同）一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，

超額規模２１６０億元，不過利率則持平於２﹒５％，不同於市場預期的降低１０個基點。

Ａ場六大行表現個別上落，農業銀行（滬：６０１２８８）無升跌，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，建設銀行

（滬：６０１９３９）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）、交通銀行（滬：６０１３２８）跌

０﹒２％。

人民銀行公布，２０２３年１２月人民幣貸款增加１﹒１７萬億元，低於市場預期的１﹒４

萬億元，同比少增２４１０億元；截至１２月底人民幣貸款餘額２３７﹒５９萬億元，同比增長

１０﹒６％，增幅略低於市場預期的１０﹒８％，並創紀錄新低，反應信貸需求低迷。２０２３

年全年人民幣貸款增加２２﹒７５萬億元，同比多增１﹒３１萬億。２０２３年１２月社會融資

規模增量為１﹒９４萬億元，低於市場預期的２﹒２萬億元，（ｅｙ）

