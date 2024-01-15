《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海青浦和奉賢兩區上周六（１３日）放

寬人才購房門檻，允許非滬籍單身人士買房，將購房資格由家庭調整為個人；同時降低非滬籍人

才社保或個稅年限要求，從過去的五年縮短至三年。

新政顯示，與青浦區、奉賢區用人單位簽訂２年及以上聘用合同且工作滿１年的非滬籍人才

；並且在滬繳納職工社會保險或個人所得稅滿３年及以上、且在上海無住房；並同時符合單位條

件之一、個人條件之一的，可在青浦、奉賢新城區域範圍內購買１套住房，同時購房資格由居民

家庭調整為個人。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪指出，青浦、奉賢本次政策調整屬於限購類政策的鬆綁

，購房門檻降低，既向特定群體釋放了利好信號，也是上海郊區市場政策寬鬆基調的延續。而且

，本次新政是針對「非滬籍單身」人才購房限制的放鬆，有利於促進部分合理住房需求的釋放，

利好區域去庫存、提振樓市活躍度，同時也有利於加強上海外圍城區的人才吸附能力。此外，兩

大新城緊密發布新政，所傳遞出的積極信號也相對更為強烈，預計將帶動市場短期迅速升溫。不

過，也需要注意的是，由於政策鬆綁主要針對人才群體，且需要進行人才認定，仍具有一定的約

束力。

從市場情況來看，中指研究院數據顯示，青浦新城２０２３年新房成交面積同比下降

１０﹒９％，出清周期在１４個月，奉賢新城２０２３年新房成交面積同比下降２４﹒３％，出

清周期在７﹒４個月。

