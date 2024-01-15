《經濟通通訊社１５日專訊》住建部、金融監管總局近日聯合發文提出，在地級及以上城市

建立「城市房地產融資協調機制」，協調解決房地產融資中存在的困難和問題，搭建政銀企溝通

平台，推動房地產開發企業和金融機構精準對接。

與此前融資支持政策更多針對房地產開發企業主體不同，此次新政的支持對象確定為具體的

房地產項目。根據新政，可給予融資支持的房地產項目名單由協調機制篩選提出，篩選依據為房

地產項目的開發建設情況及項目開發企業資質、信用、財務等情況，協調機構將項目名單推送給

當地金融機構。

隨後，金融機構評估協調機制推送的支持對象，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合

理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理

融資需求；對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通

過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。同時，加強貸款資金封閉管理，嚴

防信貸資金被挪用於購地或其他投資。

中金公司研報認為，本輪下行周期以來，房企普遍面臨銷售回款持續疲弱、預售資金監管加

強、融資難度邊際上行的情況，考慮到頭部房企多為全國化布局，一但集團層面形成公開市場債

務違約，或反向造成各地項目層面的融資和銷售困難進一步加劇。

協調機制的順利推行，將有助於監管部門全面掌握各地項目的建設進度和預售資金監管情況

，或推動建立項目層面的白名單機制，增強銀企互信，順利推進工程建設，自下而上地緩釋潛在

交付及信用風險。（ｌｃ）

