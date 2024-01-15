《經濟通通訊社１５日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟汪濤發表報告指出，預

計人行將進一步放鬆貨幣政策，包括再降息１０－２０個基點、再降準２５－５０個基點，並結

合使用一些其他流動性工具，特別是市場密切關注的ＰＳＬ投放。最快的降息和降準時點可能出

現在２０２４年春節前的幾周。



＊去年新增中長期居民貸款僅２﹒５５萬億，反映地產銷售大幅下行＊



２０２３年１２月新增人民幣貸款１﹒１７萬億（人民幣．下同），小幅弱於市場預期。

２０２３年新增中長期居民貸款２﹒５５萬億，低於２０２２年的２﹒７５萬億，更大幅低於

２０２１年的６﹒１萬億，反映了房地產銷售持續大幅下行。報告預計在２０２４年未來幾個月

房地產銷售和相關信貸逐步企穩，同時隨著經濟增長動能企穩，企業信貸需求有望有所改善。

２０２４年政府債券發行可能保持強勁，預計政府會將２０２４年財政赤字率設定為ＧＤＰ

的３﹒５％－３﹒８％（包括可能發行的新一批特別國債），並再發行２萬億－３萬億元的地方

政府特殊再融資債券。因此，預計信貸增速在２０２４年底可能保持在９﹒５％的穩健水平。

（ｃｔ）

