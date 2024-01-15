《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日進行９９５０億元（人民幣．下同）一年期中期

借貸便利（ＭＬＦ）操作，超額規模２１６０億元，不過利率則持平於２﹒５％，並未如市場預

期般增量降價續做ＭＬＦ。滬深股市即時反應為低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３３％

，報２８７２﹒５６點，深成指低開０﹒４３％，創業板指低開０﹒５５％，燃氣股造好，軍工

、保險、旅遊等板塊股走低。

人行超額平價續做ＭＬＦ，反映貨幣當局在上月新增社融信貸數據不理想的情況下，願意繼

續保持寬鬆政策以補充市場流動性，但未肯釋放更強的寬鬆訊號，至於後續人行將公布的貸款市

場報價利率（ＬＰＲ），大概率也會持平，意味著人行本月不會政策降息。

人民銀行另於今日進行８９０億元７天期逆回購，淨投放３９０億元。

市場關注本周（１５日至１９日）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，中方將由國務院

總理李強率團出席。

另外，民進黨候選人賴清德日前在２０２４台灣大選中勝出，將成為台灣下一屆領導人。國

內券商分析指，結果預計短期對市場影響有限，海峽兩岸問題對市場的中長期影響還得看今年的

美國大選。（ｅｙ）

