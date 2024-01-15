《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日進行９９５０億元（人民幣．下同）一年期中期
借貸便利（ＭＬＦ）操作，超額規模２１６０億元，不過利率則持平於２﹒５％，並未如市場預
期般增量降價續做ＭＬＦ。滬深股市即時反應為低開，不過盤中隨著半導體、地產等板塊拉漲，
滬綜指半日升０﹒３６％，報２８９２﹒２８點，深成指跌０﹒０１％，創業板指跌０﹒３８％
。兩市半日成交４０２７億元，維持低水平，較上日（１２日）同時段成交增８﹒７％。
人行超額平價續做ＭＬＦ，反映貨幣當局在上月新增社融信貸數據不理想的情況下，願意繼
續保持寬鬆政策以補充市場流動性，但未肯釋放更強的寬鬆訊號，至於後續人行將公布的貸款市
場報價利率（ＬＰＲ），大概率也會持平，意味著人行本月不會政策降息。
市場關注本周（１５日至１９日）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，中方將由國務院
總理李強率團出席。
＊信貸數據不理想，六大行仍穩＊
上月新增社融信貸數據不及預期，不過人民銀行仍無意願進行政策降息。Ａ場六大行早段個
別上落，盤中明確見升，除農業銀行（滬：６０１２８８）無升跌外，工商銀行
（滬：６０１３９８）揚０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）、交通銀行
（滬：６０１３２８）升０﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）、郵儲銀行
（滬：６０１６５８）走高０﹒５％。
台灣大選結束，軍工板塊有所平息，恒宇信通（深：３００９６５）挫６﹒５％，縱橫股份
（滬：６８８０７０）跌４﹒９％，中國海防（滬：６００７６４）跌３﹒７％，中天火箭
（深：００３００９）、威海廣泰（深：００２１１１）跌３﹒４％，中船防務
（滬：６００６８５）軟０﹒４％。
＊半導體板塊見鑊氣＊
據《路透》通過查閱招標文件，發現中國多家高校、人工智能研究機構甚至是軍事機構均在
去年小批量購得多款被美國禁止出口的英偉達晶片。滬深半導體板塊今日走高，捷捷微電
（深：３００６２３）飆１７﹒８％，龍迅股份（滬：６８８４８６）升１１﹒５％，新潔能
（滬：６０５１１１）、大港股份（深：００２０７７）漲停，揚傑科技（深：３００３７３）
升９﹒２％，斯達半導（滬：６０３２９０）漲７﹒３％，東微半導（滬：６８８２６１）升
６﹒８％。（ｅｙ）
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