《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日進行９９５０億元（人民幣．下同）一年期中期

借貸便利（ＭＬＦ）操作，超額規模２１６０億元，不過利率則持平於２﹒５％，並未如市場預

期般增量降價續做ＭＬＦ。滬深股市即時反應為低開，不過盤中隨著半導體、地產等板塊拉漲，

滬綜指半日升０﹒３６％，報２８９２﹒２８點，深成指跌０﹒０１％，創業板指跌０﹒３８％

。兩市半日成交４０２７億元，維持低水平，較上日（１２日）同時段成交增８﹒７％。

人行超額平價續做ＭＬＦ，反映貨幣當局在上月新增社融信貸數據不理想的情況下，願意繼

續保持寬鬆政策以補充市場流動性，但未肯釋放更強的寬鬆訊號，至於後續人行將公布的貸款市

場報價利率（ＬＰＲ），大概率也會持平，意味著人行本月不會政策降息。

市場關注本周（１５日至１９日）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，中方將由國務院

總理李強率團出席。



＊信貸數據不理想，六大行仍穩＊



上月新增社融信貸數據不及預期，不過人民銀行仍無意願進行政策降息。Ａ場六大行早段個

別上落，盤中明確見升，除農業銀行（滬：６０１２８８）無升跌外，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）、交通銀行

（滬：６０１３２８）升０﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）、郵儲銀行

（滬：６０１６５８）走高０﹒５％。

台灣大選結束，軍工板塊有所平息，恒宇信通（深：３００９６５）挫６﹒５％，縱橫股份

（滬：６８８０７０）跌４﹒９％，中國海防（滬：６００７６４）跌３﹒７％，中天火箭

（深：００３００９）、威海廣泰（深：００２１１１）跌３﹒４％，中船防務

（滬：６００６８５）軟０﹒４％。



＊半導體板塊見鑊氣＊



據《路透》通過查閱招標文件，發現中國多家高校、人工智能研究機構甚至是軍事機構均在

去年小批量購得多款被美國禁止出口的英偉達晶片。滬深半導體板塊今日走高，捷捷微電

（深：３００６２３）飆１７﹒８％，龍迅股份（滬：６８８４８６）升１１﹒５％，新潔能

（滬：６０５１１１）、大港股份（深：００２０７７）漲停，揚傑科技（深：３００３７３）

升９﹒２％，斯達半導（滬：６０３２９０）漲７﹒３％，東微半導（滬：６８８２６１）升

６﹒８％。（ｅｙ）

