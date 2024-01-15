《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日進行９９５０億元（人民幣．下同）一年期中期

借貸便利（ＭＬＦ）操作，超額規模２１６０億元，不過利率則持平於２﹒５％，並未如市場預

期般增量降價續做ＭＬＦ。滬深股市即時反應為低開，不過盤中隨著半導體、地產等板塊拉漲，

滬指一度升破二千九，但很快又再回落，全日高收０﹒１５％，報２８８６﹒２９點，至於深市

午後跌幅擴，深成指跌０﹒３６％，創業板指收跌０﹒８８％。

成交繼續慘淡，兩市全日成交６１０９億元，按日減９﹒７％，創去年１２月２６日以來新

低。外資全日舉棋不定，收市稍微淨流出３﹒６億元。

人行超額平價續做ＭＬＦ，反映貨幣當局在上月新增社融信貸數據不理想的情況下，未肯釋

放更強的寬鬆訊號，至於後續人行將公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ），大概率也會持平，意

味著人行本月不會政策降息。中信証券首席經濟學家明明指出，年初不降息主要還是想呵護銀行

淨息差，以及匯率的穩定。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟汪濤則預計人行將進一步放鬆

貨幣政策，包括再降息１０－２０個基點、再降準２５－５０個基點，並結合使用一些其他流動

性工具，特別是市場密切關注的ＰＳＬ投放。最快的降息和降準時點可能出現在２０２４年春節

前的幾周。



＊軍工股表現近兩年最差＊



台灣大選結束，軍工板塊繼續退燒，且跌勢持續擴大，行業平均表現創２０２２年４月以來

新低。博雲新材（深：００２２９７）瀉７﹒６％，恒宇信通（深：３００９６５）跌７﹒１％

，中國海防（滬：６００７６４）跌５﹒８％，航發控制（深：０００７３８）跌５﹒７％，中

航沈飛（滬：６００７６０）跌４﹒７％，威海廣泰（深：００２１１１）跌４﹒３％，中船防

務（滬：６００６８５）跌３％。

ＭＬＦ利率不下降，意味著銀行業淨息差收窄壓力暫時消失，Ａ場銀行股早段表現個別，盤

中明確飄紅。工商銀行（滬：６０１３９８）升１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）走高

０﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒５％，農業

銀行（滬：６０１２８８）揚０﹒３％。



＊三桶油炒作中東緊張氣氛＊



市況只得一個悶字，旅遊餐飲股炒作春節氣氛，成最強勢板塊，西安旅遊

（深：０００６１０）、大連聖亞（滬：６００５９３）、長白山（滬：６０３０９９）、九華

旅遊（滬：６０３１９９）、曲江文旅（滬：６００７０６）集體漲停。

美英聯手空襲也門胡塞武裝，引起市場對原油供應中斷的擔憂情緒，國際油價上升，三桶油

走高，中海油（滬：６００９３８）漲１﹒５％，中石油（滬：６０１８５７）升１﹒４％，中

石化（滬：６０００２８）升０﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２８０﹒９２ －０﹒１０

上證綜合指數 ２８８６﹒２９ ＋０﹒１５ ２６９２﹒３０

上證Ａ股指數 ３０２６﹒１８ ＋０﹒１５

深證成份指數 ８９６３﹒９３ －０﹒３６ ３４１６﹒９４

深圳創業板指數 １７４５﹒６１ －０﹒８８

上證Ｂ股指數 ２２７﹒２２ ＋０﹒９１ ０﹒９０

深證Ｂ股指數 １０４１﹒７９ －０﹒３３ ０﹒５７

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