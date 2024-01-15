《海納智見》開年以來Ａ股整體行情走勢波折，但紅利資產表現頗為亮眼，與大盤行情形成

了較強烈的反差。回過頭來看，紅利策略的強勢表現已經持續了三年之久，從歷史上看較為罕見

。那近三年紅利策略和以前的紅利策略有何異同？從歷史的角度，我們應該如何看待當前的紅利

策略？本文將對此進行分析。



為何投資者對紅利策略的關注度近年來持續上升？因為「這次不一樣」。我們發現近三年的

紅利策略表現與歷史上的確不一樣，不僅與大盤表現出了明顯的低相關性，而且各持有期下的勝

率較往年提升明顯。從組合管理的角度看，紅利策略超額收益與市場行情之間的負相關性近三年

明顯增強。從收益率角度看，紅利策略最近三年勝率顯著提升。



不變的特性是：市場越弱紅利超額收益越明顯，但隨著市場轉強，超額勝率顯著下降。儘管

最近三年紅利策略出現了一些「這次不一樣」的變化，但其防禦屬性的本質並未發生改變。市場

行情越弱，紅利策略的防禦屬性越明顯；但從絕對收益看，如果市場大跌，紅利策略也無法獨善

其身。此外隨著市場由弱轉強，紅利策略取得超額收益的勝率顯著下降。



由於市場由跌轉漲時紅利策略的超額收益率勝率明顯下降，因此需要密切跟蹤未來市場走向

。當前Ａ股市場估值、資產比價指標已處在歷史底部，且內外部政策環境均在逐步改善，往後看

市場有望上行。



首先，Ａ股估值水準與歷史大底時已經較為接近，大類資產比價指標顯示當前市場的風險偏

好也處在歷史低位。其次，近期穩增長政策已在逐步出台落地，２４年中國人民銀行工作會議釋

放積極訊號，經濟大省也在陸續部署發力穩增長，國內宏微觀基本面有望修復，助力Ａ股行情回

暖。



海外方面，近期中美關係出現進一步緩和跡象，中美先後在多個領域恢復對話；美聯儲有望

逐步邁入降息周期，美國長債利率大概率還要震盪回落，Ａ股風險偏好有望受提振，外資有望出

現積極動向，支撐Ａ股向上。



隨著穩增長、防風險政策持續加碼，大金融或有階段性機會。今年以來市場對宏觀環境的預

期走弱使得大金融板塊的估值承壓。２３年中央金融工作會議提出「優化中央和地方政府債務結

構」、「活躍資本市場」、「培育一流投資銀行和投資機構」。如若一季度上述相關政策能出台

落地，則受益於政策的銀行和券商估值可能修復，有望迎來階段性機會。



中期白馬成長或將佔優，電子相關硬科技以及醫藥值得關注。伴隨著２３年公募基金跑輸大

盤，過去廣受機構投資者青睞的白馬成長板塊也表現不佳。但從估值角度來看，目前白馬成長板

塊性價比逐漸凸顯。借鑑歷史，Ａ股盈利上行周期內白馬成長板塊業績表現更優，具體重視兩方

面：以電子為代表的硬科技製造、醫藥。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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