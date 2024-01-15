《經濟通通訊社１５日專訊》世界經濟論壇２０２４年年會將於本周（１５日至１９日）在

瑞士滑雪勝地達沃斯舉行，中方將由國務院總理李強率團出席。世界經濟論壇大中華區主席陳黎

明對內媒《北京日報》表示，中國在全球治理體系中愈發扮演著定義者之一的角色，與會者期待

著李強傳遞出的信息與態度，亦期待與中國代表團就多個全球性議題進行探討，共謀合作。

陳黎明表示，本屆年會主題為「重建信任」，和去年主題「在分裂的世界中加強合作」一脈

相承，當今許多國與國之間、國家內部許多層面的信任達到低點，但面對氣候變化、生態環境惡

化、地緣政治衝突、能源危機、經濟增長乏力等一系列全人類共同面對的挑戰，則需要國際社會

的通力合作。

對於中國經濟的前景，陳黎明表示，中國國民經濟總體去年保持恢復態勢，但這是一個波浪

式發展、曲折式前進的過程，需要進一步恢復企業與消費者的信心，營造更加友好的營商環境，

保持政策的穩定性、透明性、可持續性，以及可預測性。陳黎明亦表示，展望２０２４年，以進

促穩，中國經濟長期向好的基本面沒有變。



＊李強展開對瑞士的正式訪問＊



李強已抵達蘇黎世，展開對瑞士的正式訪問。他與瑞士聯邦主席阿姆赫德共同乘坐專列，由

蘇黎世前往瑞士首都伯爾尼，雙方並一路交流。李強表示，瑞士擁有良好的生態環境、領先的創

新實力、高品質的「瑞士製造」，而當前中國正以高質量發展，全面推進中國式現代化建設，中

方願同瑞方加強交流互鑒，深化各領域互利合作，取得更多務實成果，歡迎更多瑞士企業赴華投

資興業。

阿姆赫德表示，願意進一步深耕中國市場，願和中方一道，加強人文交流，進一步增進兩國

人民之間的相互了解和友誼。（ｅｙ）

