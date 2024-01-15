《經濟通通訊社１５日專訊》人工智能晶片龍頭英偉達於２０２２年遭美國政府禁止向中國

出口兩款高端ＡＩ晶片，去年１０月有關禁令再度升級，令英偉達兩款「特供版」ＡＩ晶片亦再

無用武之地。據《路透》通過查閱招標文件，發現中國多家高校、ＡＩ研究機構甚至是軍事機構

均在去年小批量購買到多款被美國禁止出口的英偉達晶片。

該傳媒記者審查了包括１００多份國家實體的招標書，以及自１０月禁令升級以來的數十份

招標書，其中顯示多家大學都採購了少量的英偉達ＡＩ晶片，包括清華大學和重慶大學，還有已

經進入美國實體清單的哈爾濱工業大學和中國電子科技大學；另外，由工信部管理的一個實驗室

，以及位於江蘇無錫的一家未具名解放軍實體亦採購了少量英偉達ＡＩ晶片。

報道分析，這些機構所採購的晶片數量，不足以從零開始架設類似ＣｈａｔＧＰＴ的人工智

能大型語言模型，但能讓已有模型運作複雜的機器學習任務進行升級。

至於這些機構如何能購買到被禁止對華出口的英偉達晶片，報道指無法得悉，但分析認為這

類晶片可能已形成一個地下市場，有可能是第三方大量購買英偉達晶片後將多餘庫存賣出市面，

又或是印度、台灣和新加坡等地註冊的公司在進行非法轉售。

英偉達回覆報道內容時表示，公司遵守所有適用的出口管制法律，並要求其客戶也這樣做，

如果公司得知客戶向第三方非法轉售，將立即採取適當行動。（ｅｙ）（ｚｚ）

