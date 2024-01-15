《經濟通通訊社１５日專訊》中國農業發展銀行總行專家委員會副主任委員趙富洲嚴重職務

違法並涉嫌受賄犯罪、違法發放貸款犯罪，被中國農業發展銀行黨委給予開除黨籍、開除處分；

被河南省濮陽市監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

中紀委國家監委網站通報，趙富洲違反國家規定向企業發放貸款並造成特別重大損失；利用

職務便利為他人在發放貸款、職工錄用、承攬工程項目等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

妄議中央，對抗組織審查，搞迷信活動；長期與他人保持不正當性關係。



＊通報斥拒不認錯，靠金融吃金融、風腐一體典型＊



通報批評，趙富洲嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾

紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪、違法發放貸款犯罪，面對黨組

織的多次挽救，始終置若罔聞，拒不認錯，是「靠金融吃金融」、風腐一體的典型，性質嚴重、

影響惡劣，應予嚴肅處理。

５８歲的趙富洲擁經濟碩士學位，一直在銀行系統任職，曾任中國農業發展銀行監察室處長

，中國農業發展銀行黑龍江省分行行長助理，２００４年任總行總務部、監察部副主任，

２００８年任江蘇分行副行長，２００９年回到總行任職，擔任監察室主任、紀委副書記，後調

任南京工商銀行行長，２０１１年任中國農業發展銀行紀委副書記。中紀委國家監委２０２３年

６月通報，趙富洲受查。（ｓｌ）





