《經濟通通訊社１５日專訊》光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌貪污、受賄

一案已由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前依法以涉嫌貪

污罪、受賄罪對唐雙寧作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

今年６９歲的唐雙寧，在２０１７年１２月已卸任光大集團職務退休。其早年在建設銀行瀋

陽市分行、人民銀行瀋陽市分行工作，１９９７年進入中國人民銀行總行。２００３年，中國銀

行業監督管理委員會組建成立，唐雙寧任銀監會副主席。２００７年６月，唐雙寧離開銀監會，

轉任中國光大（集團）總公司董事長、黨委書記。２０１４年１２月，中國光大（集團）總公司

由國有獨資企業改制為股份制公司，並更名為中國光大集團股份公司，唐雙寧繼續任董事長、黨

委書記。

唐雙寧酷愛書法、詩歌等文藝創作，將自己的書法稱為「飛狂草書」，還以「霜凝」為筆名

加入一些文藝團體。北京西城區金融街的「金融街」巨石題字，正是唐雙寧所題，但中紀委國家

監委去年７月通報唐雙寧被查後，有關題字被清除。



＊大搞「雅腐」，攜帶有嚴重政治問題的書刊入境＊



據中紀委國家監委當時的通報，唐雙寧的問題包括：貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，

弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，違背黨的組織路線，棄守全面從嚴治黨主體

責任，利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，縱容、

默許他人利用本人職權謀取私利，違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金；貪圖享樂，接受「

管家式」服務；既想當官又想出名，將黨和人民賦予的公權力異化為謀求名利的工具，大搞「雅

腐」，利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收

受巨額財物。（ｓｌ）

