《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》最新季度調查綜合逾５０家機構預估中值顯示，中

國２０２３年第四季經濟料同比增長５﹒３％，全年料增５﹒２％；２０２４年增速將放緩至

４﹒６％，２０２５年進一步降至４﹒５％。對上一次《路透》於去年１０月進行的季度調查顯

示，對於中國２０２３年第四季及全年、２０２４年全年經濟增速的預估，分別為４﹒９％、

５％和４﹒５％，意味最新調查對該３項數據的預估值均有所調升。

報道指，對中國將加大宏觀政策刺激力度的預期因此進一步升溫。受訪機構普遍對財政政策

支持加碼寄予厚望，並認為貨幣政策將持續寬鬆。逾１７家機構預估中值顯示，中國２０２４年

第一季一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有望調降１０個基點。

報道引述花旗集團首席中國經濟學家余向榮認為，２０２４年中國經濟本質上就是「三場比

賽」：一是非地產行業發展能否蓋過地產業的拖累，順利實現去地產化轉型；二是政策面能否及

時做出反應、助力經濟實現穩定增長；三是所有的積極因素加起來能否重振市場信心。

余向榮指出，中國可能需要贏得前兩場比賽，才能讓經濟走上穩健發展之路；要贏得所有三場比

賽，才能實現更可持續的資產價值重估。

牛津經濟研究院（Ｏｘｆｏｒｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）報告預計，中國會將２０２４年經

濟增長目標定於４﹒５％左右，指這是一個較２０２３年更可持續、但仍可能高於潛在增速的水

平。不過該機構也表示，考慮到財政政策可能更加主動應對、疲軟出口亦可能改善，該機構對於

中國經濟２０２４年將增長４﹒４％的基準預估有可能上修。



＊機構料今年ＣＰＩ同比增１％，預估值大幅下調＊



此外，在最新季度調查中，逾４４家機構預估中值顯示，２０２４年中國居民消費價格指數

（ＣＰＩ）同比料溫和增長１％，較前次調查預估中值１﹒８％大幅下修。報道指，這也指向需

求不足的弱現實，２０２４年通脹中樞關鍵還是看政策面對內需的提振程度。２０２３年全年，

中國ＣＰＩ同比僅上漲０﹒２％。

國家統計局將於周三（１７日）公布２０２３年第四季及全年國內生產總值（ＧＤＰ）、

２０２３年１２月及全年工業、投資和消費數據。（ｓｌ）

