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AH股新聞

15/01/2024 17:46

《Ａ股動向》正泰電器部分產品今起加價，加幅最高達９５％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒《財聯社》報道，內地低壓電器行業龍頭正泰電器
（滬：６０１８７７）將對部分產品提價，提價幅度介乎１％－９５％，新價格今日開始執行。
　　正泰電器今日收升０﹒９４％，報２１﹒３９元人民幣，盤中曾升至本月高位２２﹒０９元
人民幣。（ｓｌ）

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