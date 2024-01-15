《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒《財聯社》報道，內地低壓電器行業龍頭正泰電器
（滬：６０１８７７）將對部分產品提價，提價幅度介乎１％－９５％，新價格今日開始執行。
正泰電器今日收升０﹒９４％，報２１﹒３９元人民幣，盤中曾升至本月高位２２﹒０９元
人民幣。（ｓｌ）
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15/01/2024 17:46
《Ａ股動向》正泰電器部分產品今起加價，加幅最高達９５％
《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒《財聯社》報道，內地低壓電器行業龍頭正泰電器
（滬：６０１８７７）將對部分產品提價，提價幅度介乎１％－９５％，新價格今日開始執行。
正泰電器今日收升０﹒９４％，報２１﹒３９元人民幣，盤中曾升至本月高位２２﹒０９元
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