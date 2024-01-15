《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局公布了２０２３年１２月及全年銀行結售匯和

銀行代客涉外收付款數據。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，２０２３年１２月

貨物貿易保持較高規模資金淨流入，近期外資來華投資呈現積極向好態勢。貨物貿易項下跨境資

金淨流入規模同比、環比分別增長１２％和３７％。外資投資中國市場和配置人民幣資產意願穩

步提升，近幾個月外資持續淨增持境內債券，１１月淨增持規模為歷史次高值，１２月進一步淨

增持２４５億美元，繼續處於近兩年高位；１２月外商直接投資資本金淨流入明顯增加，淨流入

規模超百億美元。

王春英又指，２０２３年１２月中國跨境資金流動更趨均衡，外匯交易保持理性有序。一是

跨境收支呈現順差，２０２３年１２月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差１４１億美元，四

季度以來逐月改善態勢進一步鞏固；二是銀行結售匯基本平衡，１２月銀行結匯和售匯規模基本

相當；三是企業等主體結匯和購匯意願相對穩定。１２月結匯率（客戶向銀行賣出外匯與客戶涉

外外匯收入之比）和購匯率（客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比）均與２０２３年前１１

個月的月均水平基本一致。

總的來看，２０２３年中國外匯市場運行穩中向好、表現出較強韌性。人民幣匯率雙向波動

，１１月以來企穩回升，在合理均衡水平上保持基本穩定，匯率預期總體平穩；國際收支保持基

本平衡，外匯儲備全年穩定在３﹒１萬億美元以上。（ｓｌ）

