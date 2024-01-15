《經濟通通訊社１５日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，去
年全年新簽合同額約１﹒３萬億元（人民幣．下同），同比增長２２﹒３７％，其中工程建設升
２０﹒９％，勘測設計及諮詢升５０％，工業製造升４４﹒７％。至於境內及境外合約分升
２３﹒９３％及１７﹒０７％。
該集團指，去年１２月第四季新簽合同額３４２２億元，同比下降３﹒４％。（ｗｈ）
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15/01/2024 07:53
《國企紅籌》中國能源建設（０３９９６）去年新簽合同額增２２％
《經濟通通訊社１５日專訊》中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）公布，去
年全年新簽合同額約１﹒３萬億元（人民幣．下同），同比增長２２﹒３７％，其中工程建設升
２０﹒９％，勘測設計及諮詢升５０％，工業製造升４４﹒７％。至於境內及境外合約分升
２３﹒９３％及１７﹒０７％。
該集團指，去年１２月第四季新簽合同額３４２２億元，同比下降３﹒４％。（ｗｈ）
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