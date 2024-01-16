《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院辦公廳印發《關於發展銀發經濟增

進老年人福祉的意見》。為積極應對人口老齡化，加快銀發經濟規模化、標準化、集群化、品牌

化發展，培育高精尖產品和高品質服務模式，讓老年人共享發展成果、安享幸福晚年，《意見》

提出了４個方面２６項舉措。

一是發展民生事業，解決急難愁盼。引導餐飲企業、養老機構等開展老年助餐服務。拓展居

家助老服務，發展社區便民服務，引導老年日用產品實體店合理布局，發展社區嵌入式服務設施

。優化老年健康服務，加強綜合醫院、中醫醫院老年醫學科建設，推進醫養結合。

二是擴大產品供給，提升質量水平。發揮國有企業引領示範作用和民營經濟生力軍作用。推

進產業集群發展，規劃布局１０個左右高水平銀發經濟產業園區。拓寬消費供給渠道，引導電商

平台、大型商超舉辦主題購物節，支持設立銀發消費專區。



＊豐富發展養老金融產品＊



三是聚焦多樣化需求，培育潛力產業。強化老年用品創新，打造智慧健康養老新業態，推廣

應用智能護理機器人、家庭服務機器人，大力發展康復輔助器具產業。發展抗衰老產業，推動生

物技術與延緩老年病深度融合，開發老年病早期篩查產品和服務。豐富發展養老金融產品，加強

養老金融產品研發與健康、養老照護等服務銜接。組建覆蓋全國的旅居養老產業合作平台，培育

旅居養老目的地。推進無障礙環境建設，開展居家適老化改造，開展數字適老化能力提升工程。

四是強化要素保障，優化發展環境。圍繞康復輔助器具、智慧健康養老等重點領域，謀劃一

批前瞻性、戰略性科技攻關項目。保障養老服務設施和銀發經濟產業用地需求，支持利用存量場

所改建養老服務設施。鼓勵各類金融機構加大對養老服務設施、銀發經濟產業項目建設的支持力

度。推進人才隊伍建設，健全數據要素支撐，依法嚴厲打擊涉老詐騙行為。

