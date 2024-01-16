《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平重要文章

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１月１６日出版的第２期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《完整、準確、全面貫

徹落實關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想》。文章強調，統一戰線是黨的總路線總政

策的重要組成部分，在我國革命、建設、改革不同歷史時期發揮了重要作用。



中證監：將會同有關各方大力支持北交所高質量發展

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北京證券交易所公司（企業）債券市場１５日開市，首批公司（企業）債券上市交易。中證監副

主席王建軍出席開市儀式並致辭稱，下一步，將會同有關各方大力支持北交所高質量發展，加強

交易所債券市場監管和風險防控，深化債券市場功能。



２０２４年首隻退市股今摘牌

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２０２４年Ａ股退市「第一股」落定。因連續２０個交易日收盤價均低於１元人民幣，觸及交易

類退市指標，＊ＳＴ華儀今日終止上市暨摘牌。除＊ＳＴ華儀外，截至１月１５日，＊ＳＴ柏龍

、＊ＳＴ泛海、＊ＳＴ愛迪等也已提前鎖定「１元退市」。





《上海證券報》



中證監：扎實推進北交所債券市場建設

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北交所公司（企業）債券市場１５日開市，首批公司（企業）債券上市交易。中證監副主席王建

軍出席開市儀式時表示，下一步，中證監將會同有關各方大力支持北交所高質量發展，扎實推進

北交所債券市場建設，加強交易所債券市場監管和風險防控，深化債券市場功能。



北交所公司（企業）債券市場正式開市

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１月１５日，北交所公司（企業）債券市場正式開市。首批３隻企業債券於當日啟動交易，當日

合計成交２２９６﹒８２萬元人民幣。



多地強化就業優先導向，就業形勢有望穩中有進

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當前，國內就業形勢依然面臨挑戰。開年以來，各地各部門推出多項政策，包括就業援助、就業

補貼、見習實習、職業培訓等，更加突出就業優先導向，瞄準重點群體發力。專家分析，就業問

題需要更大力度的政策支持，整體看，今年經濟增長的就業帶動效應有望增強。





《證券時報》



北交所首批企業債上市交易

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北交所公司（企業）債券市場１５日開市，首批公司（企業）債券上市交易。北交所董事長周貴

華在開市儀式上表示，北交所將圍繞滿足市場需求、夯實市場基礎，進一步完善市場功能，豐富

市場產品體系，為市場參與各方提供更加多元的產品。



中國光伏企業結伴「走出去」

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２０２４年新年前後，光伏行業格外忙碌。據不完全統計，晶澳科技、華晟新能源、高測股份、

華民股份等多家企業宣布新建項目投產，安徽皇氏綠能等企業的項目也迎來設備安裝的重要節點

。



國辦２６項舉措推動發展銀發經濟

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國務院辦公廳１５日發布《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，加快銀發經濟規模化、

標準化、集群化、品牌化發展，培育高精尖產品和高品質服務模式，讓老年人共享發展成果、安

享幸福晚年，不斷實現人民對美好生活的嚮往。（ｌｃ）

