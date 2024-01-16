《鍾之日記》１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



在各界對中國今年經濟增長力度表達擔憂之際，中國股市今日盤中時段出現顯著跌浪。Ａ股

截至中午收市有超過４５００隻個股飄綠，去到午後滬綜指跌幅進一步擴大，盤中低見

２８６１﹒１３點，刷新自２０２０年５月以來新低。但在指數跌穿歷史點位後，維穩身影快速

閃現，保險、券商、銀行三大板塊強勢拉抬，帶動股市逆轉，滬指全日倒升０﹒２７％，報

２８９３﹒９９點；至於深成指倒升０﹒３１％，創業板指更升０﹒３８％。

惟Ａ股氣氛低迷不改，全日成交只有６８４８億元人民幣，但已比上日的超低水平成交增長

超過１２％，走資態勢持續，陸股通淨流出資金超過４１億元人民幣。

面對跌跌不休的慘淡行情，據英國《金融時報》引述三家金融機構的交易員和投資經理的消

息指，中國當局最近幾天要求一些機構投資者不要賣出股票。

另外，市場關注明日國家統計局將公布去年第四季及全年經濟增長數字，市場預計去年第四

季經濟同比增長５﹒３％，全年增５﹒２％，完成中國２０２３年經濟增長５％的目標。



＊港股痛失萬六，擊穿心理關口＊



美股周一假期休市。港股今早低開１８６點，報１６０３０點，盤中跌幅曾大幅收窄，惟美

國長債升破４厘累美股道指期貨挫逾百點，港股跌幅擴大，失守萬六點大關，擊破心理關口觸發

恐慌情緒，午後一度跌３８１點，低見１５８３４，最終恒指全日收跌３５０點或２﹒２％，報

１５８６５點。恐慌心態推高交投，大市成交８４４﹒１３億元。



＊白名單現身，難阻內房齊瀉＊



內房下行態勢持續，撐樓市又獻新猷。外電消息指，中國主要銀行平安銀行已將４１間公司

列入有資格獲得融資支持的開發商名單，決定擴大信貸額度相關的標準，以滿足開發商的合理融

資需求。

據知情人士透露，平安銀行已於本月初向相關部門和分行下發名單。名單上逾半為國有企業

，例如保利置業（００１１９）、北京城建集團等，其餘為龍湖集團（００９６０）、萬科

（０２２０２）等民營企業。

惟消息對中資內房提振效果麻麻，今日融創中國（０１９１８）一度跌１０％，收市跌幅仍

有７﹒４％；碧桂園（０２００７）股價跌５﹒６％，至去年１０月以來最低。其他內房股方面

，遠洋集團（０３３７７）挫逾８％，龍湖（００９６０）跌６﹒６％，保利置業跌約４﹒８％

，萬科則跌３﹒７％，越秀地產（００１２３）跌逾３％。

彭博分析師認為，購房者愈來愈青睞二手房而非新房，可能給地產商的銷售帶來新一輪衝擊

。在克而瑞追蹤的３０座城市中，二手房佔總成交量的比例已從２０１８－２０２１年的４０％

－４２％，飆升至２０２３年的５３％。地產商違約情況的蔓延，令購房者因擔憂項目停工而回

避民營房企的預售樓盤。分析師指，由於購房者偏好的轉變，相信龍湖和融創的銷售最容易受到

威脅。



＊樂華股價崩盤，機構還有三天才解禁＊



中國藝人經紀第一股樂華娛樂（０２３０６）今日股價異動，盤中低見１﹒１３元創下上市

新低，收市時報１﹒２７元，市值一日之間蒸發近７８％，全日成交約１﹒０６億股，涉資

１﹒５９億元。

樂華娛樂的業務營運主要圍繞國內一線男星王一博，所以不少人聽到樂華娛樂市值崩塌，第

一反應還以為是王一博「塌房」。誠然在樂華股價暴跌之後，微博上有不少傳言說王一博怎麼怎

麼了，但據觀察多數是小道消息或是捕風捉影。

樂華娛樂股價暴跌，主要原因可能和本周五（１９日）限售股解禁，小股東提前跑路有關。

以每股１﹒２７元計算，現在樂華股票價格可比一年前的招股價４﹒０８元少了約６９％，股價

能否大幅反彈還是未知數，如果基石投資者堅持清倉走人，恐怕要承受血虧的滋味。







＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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