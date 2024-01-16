《經濟通通訊社１６日專訊》據內地媒體報道，嗶哩嗶哩（０９６２６）近日通過內部郵件

公布了２０２４年上半年公司業務執行委員會成員名單，共有２９人進入這份名單。該委員會在

Ｂ站內部被簡稱為「１００Ｔ」，是公司業務管理的最高決策機構，每隔半年公布一次成員組成

。

根據最新更新的名單，Ｂ站的最高層級高管仍為董事長兼ＣＥＯ陳睿、總裁徐逸、副董事長

兼任ＣＯＯ李旎及ＣＦＯ樊欣。Ｂ站１２位副總裁也進入名單，分管動畫內容、人力資源、影視

內容製作和主站及商業化等板塊，其中副總裁朱浩波一直分管人力資源。

此外，新一屆業務執行委員會還將１３位業務負責人納入行列，包括營銷中心總經理王旭、

用戶增長部總經理黎峻鋒、會員購事業部總經理張可帥等人。

２０２０年之後，Ｂ站通過內部提拔和外部招聘的方式擴大副總裁隊伍。但從２０２２年至

今，這支隊伍有過諸多變動。頻繁調整背後，是Ｂ站正加緊解決各種「內憂外患」。對內，規模

逐漸擴大的Ｂ站需要適應成為一個多業務結構的大型公司；在外，夾雜諸多不確定性因素的大環

境下，品牌廣告預算的減少和互聯網公司的降本增效已是近兩年行業的核心命題。（ｌｃ）

