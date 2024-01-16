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AH股新聞

16/01/2024 09:13

《中國要聞》李強與瑞士聯邦主席會談，將予瑞方免簽待遇

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國務院總理李強於當地時間周日下午抵達蘇黎世，展開對瑞士
的正式訪問。１５日上午，他在瑞士首都伯爾尼與瑞士聯邦主席阿姆赫德舉行會談。
　　據《新華社》報道，李強是自２０１７年國家主席習近平訪問瑞士以來，中國政府訪瑞的最
高級別代表。阿姆赫德在蘇黎世機場接機，二人隨後共乘專列前往伯爾尼。
　
＊中瑞同意盡快啟動自貿協定正式升級談判＊
　
　　李強表示，瑞士是最早承認新中國的西方國家之一，兩國友好合作源遠流長。中方願同瑞方
繼續密切高層交往，更好發揮兩國政府間對話合作機制作用，加快重啟各層級各領域往來。他歡
迎更多瑞士企業赴華投資興業，表示中方將給予瑞方單方面免簽待遇。瑞方也表示，將為中國公
民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。
　　雙方宣布完成中瑞自貿協定升級聯合可研，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年內舉
行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務
磋商，以明年兩國建交７５周年為契機加強人文交流。
　　會談後，兩國領導人共同見證簽署雙邊經貿合作文件。（ｒｙ）

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