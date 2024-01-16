《經濟通通訊社１６日專訊》據深圳市房地產中介協會統計，２０２４年第２周（１月８日
－１月１４日）深圳全市二手房（含自助）錄得１０３２套，環比增長６﹒４％。近期二手房市
場活躍度持續回升，２０２４年第２周錄得量突破「千套」關口。
根據公開在售二手房源量數據統計，截至１月１５日，深圳全市共有５７７５８套有效二手
房源在售，較上周減少５１套。（ｒｙ）
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16/01/2024 09:13
《中國房產》深圳二手房活躍度持續回升，周交易量突破１千套
《經濟通通訊社１６日專訊》據深圳市房地產中介協會統計，２０２４年第２周（１月８日
－１月１４日）深圳全市二手房（含自助）錄得１０３２套，環比增長６﹒４％。近期二手房市
場活躍度持續回升，２０２４年第２周錄得量突破「千套」關口。
根據公開在售二手房源量數據統計，截至１月１５日，深圳全市共有５７７５８套有效二手
房源在售，較上周減少５１套。（ｒｙ）
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