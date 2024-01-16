《經濟通通訊社１６日專訊》市場調研機構Ｃａｎａｌｙｓ報告顯示，２０２３年第四季度

，全球智能手機市場增長８％，達到３﹒２億部，結束了連續七個季度的下滑。

在新款ｉＰｈｏｎｅ推出後，蘋果在第四季度以２４％的市場份額領跑全球。三星以１７％

位居第二，小米（０１８１０）穩居第三，第四季度同比增長超過２０％。得益於新興市場的復

甦，傳音首次晉升至第四位。ｖｉｖｏ以７％的市場份額躋身前五。



＊全球智能手機全年總出貨量１１億部，同比降４％＊



２０２３年全年，全球智能手機總出貨量為１１億部，同比下降４％。蘋果首次略超三星，

成為２０２３年度出貨量最高的廠商，不過兩者的市場份額均為２０％。小米、ＯＰＰＯ和傳音

分別佔據１３％、９％和８％的市場份額。

該機構報告還指，ｉＰｈｏｎｅ １５系列產品定位的提升，為蘋果在未來的產品戰略中指

明了方向，以覆蓋更廣泛的消費群體。然而，在北美和歐洲等市場的高端換機需求趨於平穩的情

況下，華為在中國大陸的重新崛起和本土競爭將對蘋果的持續增長構成挑戰。（ｒｙ）

