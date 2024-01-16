《經濟通通訊社１６日專訊》據《上證報》報道，廣東省新聞辦今舉行２０２３年廣東進出

口情況新聞發布會。海關總署廣東分署統計，２０２３年廣東外貿進出口總值８﹒３萬億元（人

民幣．下同），同比增長０﹒３％，規模再創歷史新高。其中，出口５﹒４萬億元，增長

２﹒５％；進口２﹒９萬億元，下降３﹒６％。

海關總署廣東分署黨委副書記、副主任溫珍才表示，廣東外貿運行總體平穩，向好態勢明顯

。從份額上看，去年廣東外貿佔全國的１９﹒９％，繼續穩居全國外貿第一大省。從規模走勢上

看，一、二季度分別進出口１﹒８２萬億元、２﹒０２萬億元；三、四季度提升至２﹒２萬億元

的高位，且同比分別增長２﹒１％和１﹒８％。



＊有進出口業務企業首次突破１３萬家＊



另外，貿易結構持續優化，民營企業規模不斷壯大。２０２３年，廣東一般貿易進出口

４﹒７８萬億元，同比增長５﹒６％，佔進出口總值５７﹒６％，提升２﹒９個百分點。同期，

廣東有進出口業務的企業數量首次突破１３萬家，同比增９﹒４％；其中，民營企業數量超八成

，進出口５﹒０４萬億元，增長６％，佔進出口總值的６０﹒７％，提升了３﹒３個百分點。

（ｒｙ）

