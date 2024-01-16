《經濟通通訊社１６日專訊》省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班１６日上

午在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席習近平在開班式上發表講話，

他強調，中國特色金融發展之路既遵循現代金融發展的客觀規律，更具有適合中國國情的鮮明特

色，與西方金融模式有本質區別。要堅定自信，在實踐中繼續探索完善，使這條路越走越寬廣。

習近平指出，黨的十八大以來，逐步走出一條中國特色金融發展之路，這就是：堅持黨中央

對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本

宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展

，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調。這幾

條明確了新時代新征程金融工作怎麼看、怎麼幹，是體現中國特色金融發展之路基本立場、觀點

、方法的有機整體。



＊金融強國要擁有強大的貨幣、國際金融中心＊



習近平強調，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜

合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即：擁有強大的貨幣、強大的中央銀行、強大的金

融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。建設金融強國需要長期

努力，久久為功。必須加快構建中國特色現代金融體系，建立健全科學穩健的金融調控體系、結

構合理的金融市場體系、分工協作的金融機構體系、完備有效的金融監管體系、多樣化專業性的

金融產品和服務體系、自主可控安全高效的金融基礎設施體系。（ｃｔ）

