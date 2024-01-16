《經濟通通訊社１６日專訊》中共中央總書記、國家主席習近平在省部級主要領導幹部推動

金融高質量發展專題研討班開班式上發表講話。習近平強調，要通過擴大對外開放，提高中國金

融資源配置效率和能力，增強國際競爭力和規則影響力，穩慎把握好節奏和力度。要以制度型開

放為重點推進金融高水平對外開放，落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，對標國際高標吘

經貿協議中金融領域相關規則，精簡限制性措施，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性，

規範境外投融資行為，完善對共建「一帶一路」的金融支持。要加強境內外金融市場互聯互通，

提升跨境投融資便利化水平，積極參與國際金融監管改革。要守住開放條件下的金融安全底線。



＊防範化解金融風險，嚴厲打擊金融犯罪＊



習近平指出，要著力防範化解金融風險特別是系統性風險。金融監管要「長牙帶刺」、有稜

有角，關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合。在市場准入、審慎監

管、行為監管等各個環節，都要嚴格執法，實現金融監管橫向到邊、縱向到底。各地要立足一域

謀全局，落實好屬地風險處置和維穩責任。風險處置過程中要堅決懲治腐敗，嚴防道德風險。金

融監管是系統工程，金融管理部門和宏觀調控部門、行業主管部門、司法機關、紀檢監察機關等

都有相應職責，要加強監管協同，健全權責一致的風險處置責任機制。嚴厲打擊金融犯罪。

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