《經濟通通訊社１６日專訊》中國經濟復甦力度存疑，經濟學界態度悲觀。《路透》調查顯
示機構預計中國今年經濟增速將放緩至４﹒６％，２０２５年更進一步降至４﹒５％；至於達沃
斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）發布的一項經濟學家調查顯示，３１％的受調查人士預計中國今年經
濟增長較弱，另外６９％則預計中國經濟增長一般，經濟前景遠差於鄰近的南亞、東亞及太平洋
地區。
等待本周重磅數據公布，滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒１６％，報
２８８１﹒５６點，深成指低開０﹒１９％，創業板指低開０﹒２４％，旅遊、餐飲股繼續造好
，銀行股走低。
《路透》調查還顯示，預計中國去年第四季經濟料同比增長５﹒３％，全年料增５﹒２％，
完成中國２０２３年經濟增長５％的目標。不過隨著地方財政吃緊、資本市場表現不濟蒸發居民
財富、地緣政治因素驅動供應鏈轉移等因素，中國經濟前景愈發嚴峻。
國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃表示，中國面臨短期和長期挑戰，需要進行
結構性改革，否則經濟增長率恐大幅降至４％以下。
在ＭＬＦ利率按兵不動讓市場失望後，人民銀行今日進行７６００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，淨投放６９５０億元，放水量為去年１０月２３日以來近三個月單日最高。中國官
媒發文表示，降準降息仍在人行工具箱，預計本季度降準２５個基點。（ｅｙ）
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