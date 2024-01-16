《經濟通通訊社１６日專訊》在各界對中國今年經濟增長力度表達擔憂之際，中國股市今日

盤中時段出現顯著跌浪。Ａ股方面超過４５００隻個股飄綠，僅旅遊板塊放飛自我、權重金融股

苦苦支撐。滬綜指半日愈跌愈急，午收跌０﹒６２％，報２８６８﹒３點，幾乎摸到上周創下的

２８６７﹒７２點低位；深成指跌０﹒７３％，創業板指更挫０﹒８９％。

Ａ股氣氛繼續低迷，半日成交只有４１３１億元（人民幣．下同），但已經比上日（１５日

）同時段成交增２﹒６％。陸股通淨流出資金近４５億元。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃表示，中國面臨短期和長期挑戰，需要進行

結構性改革，否則經濟增長率恐大幅降至４％以下。

在ＭＬＦ利率按兵不動讓市場失望後，人民銀行今日進行７６００億元７天期逆回購，淨投

放６９５０億元，放水量為去年１０月２３日以來近三個月單日最高。中國官媒發文表示，降準

降息仍在人行工具箱，預計本季度降準２５個基點。



＊內房集體飄綠，ＡＩＧＣ捱沽＊



內房龍頭碧桂園（０２００７）表示，預計今年全年交付量超過４８萬套房屋，這個目標數

字只有去年交付數量的八成，加上大和下調多家內房企業評級，Ａ場地產股集體飄綠，金地集團

（滬：６００３８３）挫２﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）軟１﹒５％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒１％。

ＡＩＧＣ技術遭美國制裁風險今早傳染至Ａ股，概念股領跌，其中同花順

（深：３０００３３）暴跌１３％，風語築（滬：６０３４６６）挫５﹒４％，天娛數科

（深：００２３５４）走低４﹒６％，法本信息（深：３００９２５）挫４﹒３％。



＊紅海不穩，航運股組團跌＊



紅海局勢持續動盪，胡塞武裝在亞丁灣發射導彈擊中一艘美國貨船。Ａ場航運股下跌，興通

股份（滬：６０３２０９）挫６﹒６％，海通發展（滬：６０３１６２）跌４﹒４％，錦江航運

（滬：６０１０８３）跌３﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）跌３﹒１％，寧波海運

（滬：６００７９８）跌２﹒９％。（ｅｙ）

