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AH股新聞

16/01/2024 15:05

《Ａ股行情》跌勢觸警號金融股尾盤維穩，滬指急跌又倒升０﹒３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》在各界對中國今年經濟增長力度表達擔憂之際，中國股市今日
盤中時段出現顯著跌浪。Ａ股截至中午收市有超過４５００隻個股飄綠，去到午後滬綜指跌幅進
一步擴大，盤中低見２８６１﹒１３點，刷新自２０２０年５月以來新低。但在指數跌穿歷史點
位後，維穩身影快速閃現，保險、券商、銀行三大板塊強勢拉抬，帶動股市逆轉，滬指全日倒升
０﹒２７％，報２８９３﹒９９點；至於深成指倒升０﹒３１％，創業板指更升０﹒３８％。
　　惟Ａ股氣氛低迷不改，全日成交只有６８４８億元（人民幣．下同），但已比上日的超低水
平成交增長超過１２％，走資態勢持續，陸股通淨流出資金超過４１億元。
　　面對跌跌不休的慘淡行情，據英國《金融時報》引述三家金融機構的交易員和投資經理的消
息指，中國當局最近幾天要求一些機構投資者不要賣出股票。
　　另外，市場關注明日（１７日）國家統計局將公布去年第四季及全年經濟增長數字，市場預
計去年第四季經濟同比增長５﹒３％，全年增５﹒２％，完成中國２０２３年經濟增長５％的目
標。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３００﹒８８　＋０﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８９３﹒９９　＋０﹒２７　　　　３００８﹒３８　　
　　上證Ａ股指數　　３０３４﹒２５　＋０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８９９２﹒０７　＋０﹒３１　　　　３８３９﹒９７　　
　　深圳創業板指數　１７５２﹒２３　＋０﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２２８﹒９４　　＋０﹒７６　　　　　１﹒１２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０４７﹒４４　＋０﹒５４　　　　　０﹒６５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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