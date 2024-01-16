《經濟通通訊社１６日專訊》在各界對中國今年經濟增長力度表達擔憂之際，中國股市今日

盤中時段出現顯著跌浪。Ａ股截至中午收市有超過４５００隻個股飄綠，去到午後滬綜指跌幅進

一步擴大，盤中低見２８６１﹒１３點，刷新自２０２０年５月以來新低。但在指數跌穿歷史點

位後，維穩身影快速閃現，保險、券商、銀行三大板塊強勢拉抬，帶動股市逆轉，滬指全日倒升

０﹒２７％，報２８９３﹒９９點；至於深成指倒升０﹒３１％，創業板指更升０﹒３８％。

惟Ａ股氣氛低迷不改，全日成交只有６８４８億元（人民幣．下同），但已比上日的超低水

平成交增長超過１２％，走資態勢持續，陸股通淨流出資金超過４１億元。

面對跌跌不休的慘淡行情，據英國《金融時報》引述三家金融機構的交易員和投資經理的消

息指，中國當局最近幾天要求一些機構投資者不要賣出股票。

另外，市場關注明日（１７日）國家統計局將公布去年第四季及全年經濟增長數字，市場預

計去年第四季經濟同比增長５﹒３％，全年增５﹒２％，完成中國２０２３年經濟增長５％的目

標。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３００﹒８８ ＋０﹒６１

上證綜合指數 ２８９３﹒９９ ＋０﹒２７ ３００８﹒３８

上證Ａ股指數 ３０３４﹒２５ ＋０﹒２７

深證成份指數 ８９９２﹒０７ ＋０﹒３１ ３８３９﹒９７

深圳創業板指數 １７５２﹒２３ ＋０﹒３８

上證Ｂ股指數 ２２８﹒９４ ＋０﹒７６ １﹒１２

深證Ｂ股指數 １０４７﹒４４ ＋０﹒５４ ０﹒６５

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