《經濟通通訊社１６日專訊》中國商務部本月初宣布，對歐盟生產、容量２００公升以下的

干邑白蘭地進行反傾銷立案調查，申請人中國酒業協會初步估算的歐盟白蘭地的傾銷幅度為

１５﹒８８％，意味著若指控成立，中國可能對有關進口產品徵收１５﹒８８％的關稅。

外電引述知情人士表示，北京可能最早在３月徵收暫定關稅，不合作的公司可能會面臨更高

的反傾銷關稅稅率，歐盟的執行機構正在準備意見書，重點在此次調查的法律和程序問題。

全球奢侈品綜合企業ＬＶＭＨ擁有軒尼詩干邑業務，其酒水業務執行長Ｓｃｈａｕｓ向媒體

表示，已收到中國有關部門的通知，公司正在認真對待及完全公開透明地配合當局。

Ｓｃｈａｕｓ認為這是歐盟和中國在貿易問題上缺少共識的問題，將通過國家層面解決。

法國干邑酒行業管理局上周回應中國的反傾銷調查行動時表示，１５﹒８８％的降價幅度和

一般公認的反傾銷調查理由相比，折扣水平顯得非常低，質疑其調查過程的真正目的。有西方媒

體質疑，中國對白蘭地展開反傾銷調查，可能與歐盟調查中國電動車傾銷一案有關。（ｅｙ）

