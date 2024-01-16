《經濟通通訊社１６日專訊》隨著地方財政吃緊，作為地方政府融資平台的城投公司債務壓

力愈見嚴峻。據內地信用評級公司中證鵬元公告，陝西西安曲江文化控股有限公司子公司西安曲

江渼陂湖投資建設有限公司截至去年１２月２６日發生２筆金融機構債務逾期，逾期金額超過

９１７３萬元，並已觸發境內債「２１渼陂０１」的交叉違約保護條款。

中證鵬元表示，如果債務逾期事項未能及時解決，有可能對西安曲文控的再融資造成一定不

利影響，且面臨代償相關債務的風險。有媒體引述另一份私募公告顯示，渼陂湖投建公司稱當前

外部融資渠道受到一定限制，正在尋求股東資金支持，爭取盡快清償上述逾期債務。

翻查資料，發現渼陂湖投建債務違約問題早在月初已曝光，但在中證鵬元發出報告之後，事

件才引發外界關注。根據「２１渼陂０１」的募集說明書，交叉違約保護條款設有一個月寬限期

，若發行人在該期限內對相關債務進行了足額償還，則不構成違反約定，但如果在寬限期內尚未

償還逾期債務，這將會是中國境內首筆違約的城投債。（ｅｙ）





