《經濟通通訊社１６日專訊》摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌發

布２０２４年中國宏觀經濟展望，預計２０２４年中國ＧＤＰ增速為４﹒９％，消費和投資將對

２０２４年ＧＤＰ增長做出主要貢獻。

他表示，就經濟增長引擎而言，預計「三駕馬車」（消費、投資和出口）的細分結構將回歸

至疫情前的狀態。具體來看，預計全年消費（按實際值計算）將增長６％；收入增長有望成為消

費的主要推動力，家庭儲蓄率有望進一步降至疫情前水平，這將為實際消費增長帶來一個百分點

的貢獻。

與此同時，投資活動料將繼續反映政策導向。去年投資活動表現較為分化，一方面製造業和

基礎設施固定資產投資表現穩定，另一方面房地產投資持續減緩。預計２０２４年製造業和基礎

設施固定資產投資將繼續領跑。人行將出台萬億級別的政策支持保障房和城中村改造，進一步減

緩房地產投資的下行趨勢。

此外，他預計，到２０２４年底，人民幣將出現雙邊走勢，預測美元兌人民幣到２０２４年

底將維持在７﹒１５左右的水平。他並認為，債務互換和重組在一定程度上可以緩解房地產和地

方政府的隱性債務問題的流動性壓力，但尋求根本性的解決方案仍需要推動一系列相關的結構性

改革。（ｓｌ）

