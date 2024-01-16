《經濟通通訊社１６日專訊》非法代理維權、徵信修復騙局等金融「黑灰產」（黑色、灰色

產業鏈）近年越來越多，一些不法分子向消費者傳授偽造虛假證明、糾纏鬧訪、惡意投訴等技巧

，謊稱可以實現「減免利息」、「延期還款」、「不良徵信修復」等事宜。招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）信用卡中心去年下半年就發現了最少兩宗客戶申訴涉及上

述情況，遂與警方聯合展開打擊工作。湖北省武漢市公安局近日破獲的一宗「偽造國家機關印章

」案，以及山東省濟南市公安局破獲的一宗「買賣、使用偽造證明文件」案，正是聯合打擊的成

果。

據《上海證券報》報道，去年下半年，招行信用卡中心收到兩份「存疑材料」，分別來自武

漢的客戶錢某（化名）和濟南的客戶李某（化名）。在確認材料屬偽造後，該中心立即報案。後

經了解，李某為騙取銀行紓困政策，委託他人購買了虛假的困難材料；錢某則購買了一份偽造公

章的困難文件。最終，李某被處以行政拘留，錢某被警方立案偵查。



＊誤信黑灰產或財信兩失、陷入訴訟＊



報道引述專家和行業人士指出，多地金融「黑灰產」持續冒頭，在擠佔行業資源的同時，嚴

重擾亂金融行業良性秩序。消費者自己偽造材料仍屬少數，更多是「黑灰產」中介提供虛假材料

，並教唆、煽動客戶進行非理性維權。這些中介還與消費者簽訂服務協議，收取定金，並誘導消

費者提供身份證、銀行卡、聯繫方式、家庭住址等個人資料，然後集中向監管部門或信訪部門重

複惡意投訴，以牟取高額代理費用。在此過程中，消費者個人資料可能被用來進行詐騙、洗錢、

非法集資等違法犯罪活動，甚至在消費者不知情下辦理網絡借貸。最終消費者不僅無法「達成目

的」，還可能面臨資金損失、信用受損、法律訴訟等風險。

報道指出，最高法、國家發展改革委近日聯合發布《關於為新時代加快完善社會主義市場經

濟體制提供司法服務和保障的意見》，明確加強「逃廢債」清理懲戒機制建設，嚴厲制裁訴訟失

信行為，促進社會誠信建設。目前各地監管部門已針對「代理維權」、「非法職業代理投訴」等

亂象向消費者作出風險提示；各家金融機構也在這場戰役中「秣馬厲兵」，積極加強與監管部門

、公安機關和司法部門等單位的溝通協作，對金融「黑灰產」起到強力警示作用。（ｓｌ）

