《經濟通通訊社１６日專訊》車企價格戰未停歇，動力電池的價格戰也持續升溫。據內媒《

３６氪》引述多名產業鏈人士指出，為保證市場地位，寧德時代（深：３００７５０）正在梳理

產線資源，推動降本；比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）旗下弗迪電池近日也在內部

通知，敦促團隊繼續降本。據寧德時代客戶零跑汽車副總裁曹力日前透露，零跑汽車的磷酸鐵鋰

電芯採購價已低見０﹒４元（人民幣．下同）╱Ｗｈ，而基於價低者得的採購原則，他甚至認為

這個價格可以壓縮到０﹒３２元╱Ｗｈ。

報道引述知情人士指，寧德時代正在向車企推廣１７３Ａｈ的ＶＤＡ規格磷酸鐵鋰電芯，標

配２﹒２Ｃ倍率快充，走大單品路線。２０２４年中旬有幾家車企都會切換到這款產品，電芯價

格不超過０﹒４元╱Ｗｈ，加量不加價，目標就是１０萬－２０萬元的純電動車市場。從上游的

布局和材料體系的資源儲備來看，當下也只有寧德時代能夠把２Ｃ電池做到這個價。



＊業內人士：為市場份額虧本接單也並非不可能＊



報道指出，目前ＶＤＡ尺寸的磷酸鐵鋰電芯已經賣到０﹒５元╱Ｗｈ以下。電池行業人士認

為，如果要如曹力所認為壓縮到０﹒３２元╱Ｗｈ，幾乎不可能做到。因為按照碳酸鋰價格８萬

－９萬來計算，動力電池的成本需要３毫多，而業者需要有一定利潤。但隨著競爭越來越發激烈

，動力電池公司為攫取市場份額「虧本接單」，把價格打到０﹒３２元╱Ｗｈ也並非不可能。

報道提到，當前市面上除短刀型號以外，大部分方形電芯都可以歸結到ＶＤＡ尺寸中，相應

產能十分充足，價格上也競爭激烈。去年１月的方形磷酸鐵鋰電芯均價約為０﹒８－０﹒９元╱

Ｗｈ，直到８月方形鐵鋰電芯的價格還在０﹒６元╱Ｗｈ左右。電芯的單瓦時價格每下降０﹒１

元，意味著一個帶電量６０度的車型可在成本上省下６０００元。（ｓｌ）

