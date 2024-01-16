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AH股新聞

16/01/2024 16:37

《中國要聞》國資委主任：振預期振信心，密切關注價格走勢

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國務院國資委網站公布，國資委昨日（１５日）召開國有企業
經濟運行座談會，詳細了解重點企業經濟運行情況，聽取意見建議，研究細化工作舉措，協調解
決實際困難，推動中央企業做好提質增效開局起步工作，努力實現一季度「開門紅」。
　　國務院國資委黨委書記、主任張玉卓強調，要認真貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持把
高質量發展作為硬道理，圍繞增強核心功能、提高核心競爭力，緊盯年度目標，下好先手棋，抓
早、抓緊、抓實、抓細各項工作，狠抓提升經營效益，切實改善預期、提振信心，更好發揮穩定
器、壓艙石作用；要加強市場形勢研判，緊密跟蹤市場變化，密切關注價格走勢，根據行業和企
業特點，及時調整經營策略，搶佔市場先機；要主動服務國家戰略，加大糧食安全、能源資源安
全等領域的投入力度，在算好「經濟帳」的同時，算好社會、民生等方面的「綜合帳」，提升綜
合保障能力，更好展現擔當作為；要強化考核引導作用，構建精準高效、規範有序的收入分配機
制，推動中長期激勵科學有效落地；要防範化解重大風險，建立健全風險防控體系，加強重點領
域風險研判，健全合規管理長效機制，牢牢守住安全發展底線。（ｅｙ）

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