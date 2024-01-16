《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》報道，繼２０２３年增發萬億（人民幣．下同）國

債後，中國考慮今年發行１萬億元超長期特別國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復甦

。

報道引述知情人士指出，討論中的１萬億元超長期特別國債將被用來支持糧食、能源、供應

鏈安全和新型城鎮化，地方政府已經在儲備項目；今年的發行可能安排在下半年。報道特別提到

，該方案仍在討論，存在變數。

報道認為，特別國債若重出江湖，將是中國財政政策繼續發力、支持經濟復甦的又一有力舉

措。作為歷史上僅被動用三次的財政工具，特別國債過去均不計入當年財政赤字；對上一次是在

２０２０年發行，募集資金用於抗疫支出。

報道又指出，超長期的安排還意味著還款周期長，有利於緩解政府短期償債壓力。此外，特

別國債若能推出也延續了中央政府加槓桿，同時減輕地方政府財政壓力的思路。

去年第四季，中國增發１萬億元國債支持災後恢復重建，並調高當年的赤字率到３﹒８％左

右；增發國債多為１０年及以內的關鍵期限。



＊內媒：地方正謀劃儲備超長期特別國債項目＊



上周曾有內媒報道指出，多地正謀劃儲備超長期特別國債項目，支持方向為糧食安全、能源

安全、產業鏈安全、新型城鎮化、鄉村振興等領域。其中河北趙縣１月９日召開超長期特別國債

項目謀劃工作調度會，逐一研究謀劃儲備項目情況及存在的問題，安排部署下一步工作；河北深

澤縣１月４日召開超長期特別國債重大項目謀劃儲備工作會議，逐一研究謀劃儲備項目情況和存

在的問題不足，安排部署下一步工作。（ｓｌ）

