《經濟通通訊社１６日專訊》近日有消息指，中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）去年起陸續進行人員優化，有部門從去年初至今的比例為２０％，主要是

２０２２年入職的應屆生和社招人員，而去年底的人員調整則涉及到部分入職年限更長的員工，

有部門的比例預計為１０％－１５％左右，部門的負責人會單獨約談員工，補償金為Ｎ＋１。

不過，據內媒引述中興通訊相關負責人稱，有關消息不實，強調公司人員總體穩定。報道又

引述中興通訊內部員工透露，人手上「的確有調整，但是比較常規」。

據中興通訊財報，２０１８年－２０２２年年末，中興通訊員工總數分別為６８２４０人、

７００６６人、７３７０９人、７２５８４人、７４８１１人，呈波動上漲趨勢。不過，

２０２３年半年報顯示，其員工人數為７２７３６人，即半年減員２０７５人。



＊中興董事長：增長是今年第一要務＊



中興通訊董事長李自學近日在２０２４新年致辭中表示，２０２３年全球經濟艱難復甦，地

緣政治錯綜復雜，不確定性已成常態，對ＩＣＴ行業帶來諸多變數。在全體員工共同努力下，公

司仍展現出較強經營韌性，在穩健發展的同時也面臨超越增長的挑戰。２０２４年是「戰略超越

期」逐步深化的攻堅之年，公司面臨的復雜環境前所未有。李自學提出，增長是中興通訊

２０２４年第一要務，在確保第一曲線業務核心競爭力的前提下，全力推動第二曲線業務實現快

速拉升。

據了解，中興通訊業務第一曲線以無線、有線產品為主，第二曲線主要包括服務器及存儲、

終端（包括手機、移動互聯、智慧家庭等）、汽車電子、數字能源（包括電源、數據中心、新能

源等）、５Ｇ行業應用等。（ｓｌ）

