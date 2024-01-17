《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》２０２３年，房地產開發投資比上年下降

９﹒６％，降幅比上年收窄０﹒４個百分點。房地產開發企業到位資金下降１３﹒６％，降幅比

上年收窄１２﹒３個百分點。商品房銷售降幅明顯收窄，２０２３年全國商品房銷售面積比上年

下降８﹒５％，銷售額下降６﹒５％，都在下降，但是降幅分別比上年大幅收窄１５﹒８和

２０﹒２個百分點。

國家統計局局長康義發表了對今年房地產走勢的預判。他表示，經過２０多年的發展，房地

產市場正處在調整轉型過程當中，各地區、各部門都在適應房地產市場供求關係發生重大變化的

新形勢，適時地調整優化房地產的政策。從目前的情況來看，房地產市場也出現了一些積極的變

化，主要體現在兩個方面：一個是房地產的投資、銷售等指標的降幅在收窄。另一個方面是房屋

的竣工面積增長也比較快，主要是保交樓工作在穩步推進，效果在持續顯現。



＊城鎮化提升還有很大空間，房地產發展新模式潛力巨大＊



康義表示，中國房地產市場長期健康發展有比較好的基礎，中國的城鎮化數量和質量提升還

有很大空間，改善性住房需求比較迫切，也會形成房地產市場發展的重要推動力。２０２３年城

鎮化率是６６﹒１６％，和發達經濟體８０％左右的水平相比，還有１０幾個點的提升空間，中

國的城鎮化仍然處在持續發展過程中。

此外，中國構建了房地產發展新模式，潛力十分巨大，也會帶動房地產相關投資和消費，推

動房地產市場健康發展。其中，正在推進的保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設，

以及城中村改造這些工程都在快速推進。隨著這些工程有力有序推進，將有利於解決人民群眾在

住房、居住這些方面急難愁盼的問題，同時也會帶動房地產相關投資消費，推動房地產市場健康

發展。

