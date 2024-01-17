《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長康義表示，２０２３年消

費市場恢復向好。疫情三年消費市場受到衝擊比較大，不少接觸型、聚集型的消費都受到抑制，

隨著疫情防控平穩轉段，經濟社會全面恢復常態化運行，消費呈現出好的恢復態勢，熱點亮點頻

多，消費成為２０２３年帶動經濟恢復的重要力量。２０２３年，最終消費支出拉動經濟增長

４﹒３個百分點，比上年提高３﹒１個百分點，對經濟增長的貢獻率是８２﹒５％，提高了

４３﹒１個百分點，消費的基礎性作用更加顯著。



＊對２０２４年消費走勢保持樂觀＊



對於下階段消費情況，他認為，支撐消費持續回升的有利條件比較多，消費仍然會保持較好

的增長。支撐因素：一是消費潛力仍然巨大。１４億多的人口，超大規模市場的優勢依然明顯，

醫療、健康等消費潛力有望進一步釋放。二是消費基礎不斷鞏固。收入是消費的前提和基礎，隨

著經濟持續恢復，就業形勢總體改善，居民收入有望保持穩定增長，將有力支撐居民消費能力的

提升。三是消費亮點不斷湧現。數字消費、綠色消費、健康消費、文娛消費等都快速發展，智能

家居、文娛旅游、體育賽事、國貨潮品這樣一些消費熱點也在不斷升溫，不斷為消費市場提質擴

容增添動力。四是促消費政策持續發力。對２０２４年消費走勢保持樂觀。

