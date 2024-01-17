《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》對於今年經濟走勢預判，國家統計局局長

康義表示，首先是要看到會面臨一些挑戰和困難，但是更多的是有利條件、是優勢。綜合起來看

，面臨的機遇要大於挑戰，有利條件強於不利因素，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，支

撐中國經濟高質量發展的要素條件在不斷積累增多。２０２４年的中國經濟將持續回升向好，實

現質的有效提升和量的合理增長。

有利條件方面，他指出，中國經濟增長「勢頭好」。２０２３年四個季度，國內生產總值同

比、環比都是正增長的，經濟規模也在逐季擴大，這種回升向好的勢頭也是比較好。第經濟發展

「韌性強」。中國產業基礎雄厚，是唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，產業的配

套能力和集成優勢突出，製造業增加值佔全世界的比重近１╱３，貨物出口佔全世界的比重達１

╱７。



＊增發國債等政策效應將持續釋放，今年還將儲備優化新措施＊



康義指出，新產業快速增長，新業態持續向好，新的模式在加快培育，經濟結構在不斷優化

，動能轉換提檔升級，經濟發展的潛能有望進一步激發。２０２３年服務業增加值佔到國內生產

總值的比重為５４﹒６％，對經濟增長的貢獻率超過６０％，製造業技改投資增長３﹒８％，高

技術產業投資增長１０﹒３％，快於全部固定資產投資的增速。

２０２３年出台的增發國債、減稅降費、降準降息等政策效應將在今年持續釋放。今年還將

儲備優化一些新的措施，這些新的增量措施和存量政策還會疊加發力，都為經濟穩定運行保駕護

航。當前，中國政府債務水平和通脹率都較低，政策工具箱也在不斷充實，財政、貨幣以及其他

政策都有比較大的回旋餘地，加力實施宏觀政策有條件、有空間。

