《經濟通通訊社１７日專訊》華夏基金發布公告稱，近期，華夏基金旗下華夏野村日經

２２５交易型開放式指數證券投資基金（ＱＤＩＩ）二級市場交易價格明顯高於基金份額參考淨

值，出現較大幅度溢價。特此提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險，投資者如果盲目投資

，可能遭受重大損失。為保護投資者的利益，本基金將於１月１７日開市起至當日１０：３０停

牌。

隨後，工銀瑞信基金亦公告稱，工銀瑞信大和日經２２５ＥＴＦ（ＱＤＩＩ）近期二級市場

交易價格明顯高於基金份額參考淨值，出現較大幅度溢價，投資者需關注二級市場交易價格溢價

風險，如果盲目投資，可能遭受重大損失。

隨著日本經濟穩步復甦，日股近期受到投資者熱捧。截至１月１７日，日經２２５指數已經

站上３６０００點，日內漲幅擴大至１﹒６％。拉長時間看，截至２０２４年１月１６日，日經

２２５ＥＴＦ近１周累計上漲３﹒７４％。

中金公司最新發布的研報稱，日本貨幣政策可能不會激進變化、且在聯儲局寬鬆後也能得到

對衝，但短期依然是一個「逆風」，尤其在當前估值較高的情況下。短期市場可能面臨增長和貨

幣政策的「逆風」，但長期的「順風」是結構性變化預期，以及全球投資者對日本配置觀點的系

統性改變。建議維持標配日股，短期不建議過度追高；中期結構性變化預期尤在，日本在全球依

然被低配。（ｌｃ）

