《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》長三角一體化發展示範區執委會昨日公布

《長三角一體化發展示範區重大建設項目三年行動計劃（２０２４－２０２６年）》，明確開展

包括１２４個項目。

其中，在生態環保領域，示範區將穩步實施河湖生態修復、清水綠廊建設、河網水系連通、

污染治理提升四項行動，推進１７個項目建設。《計劃》明確，在完成元蕩２３﹒９公里岸線全

面貫通的基礎上，實現澱山湖岸線全面貫通。

在設施互通領域，示範區將實施軌道交通引領、區域道路連通、特色交通構建、數字智能支

撐四項行動，共計３８個項目。滬蘇湖高鐵、上海１７號線西延伸將於２０２４年底建成通車，

通蘇嘉甬高鐵、滬蘇嘉城際鐵路加快建設，軌道交通對示範區發展的帶動作用將進一步發揮。

數字空間的「斷頭路」也在加速打通。中國電信算力高效調度練塘樞紐將於２０２４年底建

成投用，中國電信吳江算力調度中心、中國移動汾湖算力匯聚調度中心等項目也將在２０２６年

底前陸續完工，中國移動上海５Ｇ生態谷數據中心、中國電信嘉興算力中心將在２０２４年上半

年開工建設，推動打造全國一體化算力網絡長三角國家樞紐節點。

在產業創新領域，《計劃》提出，示範區將實施創新平台共建、先進製造升級、文旅新經濟

培育、新型服務賦能四項行動，共計３４個項目。安踏上海總部、蘭鈞３２Ｇｗｈ動力電池、雲

頂新耀醫藥科技等項目將在２０２４年建成投產，一批標誌性項目正在加速推進，示範區產業鏈

與創新鏈共進的現代產業體系加快構建。

此外，備受關注的華為上海青浦研發中心目前正在進行主體工程收尾和內部裝修，６月正式

交付使用。目前，８個組團土建已全面完成，總建築面積約２０６萬平方米，將直接導入近３萬

名研發人員，在這里進行華為終端芯片、無線網絡和物聯網等領域的創新研發。

在民生服務領域，《計劃》提出，示範區要開展公共服務提質、鄉村振興建設、品質人居標

桿、特色文脈傳承四項行動，共計２２個項目，推動實現示範區基本公共服務均等化和區域公共

服務品質整體提升。

